أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحان البرمجة العملي للفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة Qureu، وذلك وفق جدول زمني تم تقسيمه على مستوى محافظات الجمهورية.

موعد بدء امتحان البرمجة العملي للصف الأول الثانوي

أوضحت الوزارة أن امتحان البرمجة العملي ينطلق غدًا الإثنين 11 مايو 2026 في مدارس 9 محافظات هي: الإسكندرية، الغربية، سوهاج، قنا، الفيوم، شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ، ودمياط.

وأضافت الوزارة أن الامتحان يعقد يوم الثلاثاء 12 مايو 2026 لطلاب محافظات الجيزة، الشرقية، الدقهلية، أسيوط، جنوب سيناء، بني سويف، الأقصر، مطروح، وبورسعيد.

كما أشارت إلى عقد الامتحان يوم الأربعاء 13 مايو 2026 بمدارس محافظات القاهرة، القليوبية، البحيرة، المنوفية، الإسماعيلية، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، والسويس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان يتم إلكترونيًا عبر منصة Qureu، ضمن خطة تطوير مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب المرحلة الثانوية.