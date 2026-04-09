انتقد عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق في الفترة الأخيرة، معتبرًا أن المستوى الفني، خاصة من الناحية التكتيكية، لا يرقى لتطلعات الجماهير.

تصريحات عمرو الحديدي

وأكد الحديدي عبر برنامج أوضة اللبس، أن الأهلي يفتقد لفعالية الضغط العالي، ما يقلل من قدرته على استعادة الكرة سريعا وفرض إيقاعه داخل الملعب، لافتا إلى أن الفريق يتجه للدفاع بشكل مبالغ فيه في حالات التعادل أو التأخر بدلا من البحث عن حلول هجومية.

كما أبدى تحفظه على اختيارات التشكيل في مباراة سيراميكا كليوباترا، مشيرا إلى أن مشاركة طاهر محمد طاهر كانت ستمنح الفريق إضافة هجومية مهمة.

وتطرق الحديدي إلى الجدل التحكيمي في اللقاء، مؤكدًا أن الأهلي تعرض لقرار غير عادل بحرمانه من ركلة جزاء.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية إجراء تغييرات حاسمة داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن رحيل توروب قد يكون خطوة ضرورية لإعادة تصحيح المسار.