رئيس نادي سيراميكا كليوباترا يعلق على أنباء التفويت للأهلي

تحدث النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، عن الجدل المثار عقب مواجهة فريقه أمام الأهلي، وذلك خلال ظهوره في برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر.

وأوضح أبو العينين أن فريقه يخوض جميع مبارياته بشرف، مؤكدًا أن مواجهة الأهلي كانت متكافئة بين الطرفين، نافيًا ما تردد بشأن وجود تفويت، مشددًا على أن هذه الأمور غير موجودة على أرض الواقع.

وأشار إلى حبه للنادي الأهلي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن سيراميكا كليوباترا يلعب دائمًا من أجل الفوز دون النظر لهوية المنافس.

وفيما يتعلق بلقطة ركلة الجزاء المثيرة للجدل، أكد أبو العينين أنها ليست صحيحة، موضحًا أن الكرة لمست جسم اللاعب أولًا قبل أن تذهب إلى يده، وهو ما يجعل القرار التحكيمي بعدم احتسابها صحيحًا، خاصة بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وعن إمكانية رحيل المدير الفني علي ماهر إلى الأهلي، شدد رئيس سيراميكا كليوباترا على تمسكه بالمدرب، مؤكدًا أنه مستمر مع الفريق ولن يرحل.

إقرأ أيضًا:

