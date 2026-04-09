الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

رئيس نادي سيراميكا كليوباترا يعلق على أنباء التفويت للأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

12:49 ص 09/04/2026

محمد أبو العينين

تحدث النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، عن الجدل المثار عقب مواجهة فريقه أمام الأهلي، وذلك خلال ظهوره في برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر.

وأوضح أبو العينين أن فريقه يخوض جميع مبارياته بشرف، مؤكدًا أن مواجهة الأهلي كانت متكافئة بين الطرفين، نافيًا ما تردد بشأن وجود تفويت، مشددًا على أن هذه الأمور غير موجودة على أرض الواقع.

وأشار إلى حبه للنادي الأهلي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن سيراميكا كليوباترا يلعب دائمًا من أجل الفوز دون النظر لهوية المنافس.

وفيما يتعلق بلقطة ركلة الجزاء المثيرة للجدل، أكد أبو العينين أنها ليست صحيحة، موضحًا أن الكرة لمست جسم اللاعب أولًا قبل أن تذهب إلى يده، وهو ما يجعل القرار التحكيمي بعدم احتسابها صحيحًا، خاصة بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وعن إمكانية رحيل المدير الفني علي ماهر إلى الأهلي، شدد رئيس سيراميكا كليوباترا على تمسكه بالمدرب، مؤكدًا أنه مستمر مع الفريق ولن يرحل.

محمد أبو العينين سيراميكا كليوباترا الأهلي

مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
إيران: أمريكا مسؤولة عن خروقات إسرائيل.. والهدنة يجب أن تشمل لبنان
بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
"كنا نعتقد أن الهدنة تشملنا".. لبنانيون يروون كابوس غارات الـ10 دقائق
عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران