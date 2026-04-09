أدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الاتحاد السكندري ضمن قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد، حيث تقرر إيقاف القيد للفريق لمدة ثلاث فترات انتقال.

وقف قيد الاتحاد السكندري

وبحسب التحديث الأخير لموقع "فيفا" الصادر في 8 أبريل، تأتي هذه العقوبة بعد أزمة إدارية سبق أن تعرض لها النادي مؤخرًا، رغم نجاحه في حل موقف مشابه خلال شهر مارس الماضي.

وترجع أسباب الإيقاف إلى خطأ إداري في تحويل مستحقات مالية قدرها 5 آلاف دولار للاعب الإيفواري كرامو كوامي، وهو ما أدى إلى توقيع العقوبة من جانب "فيفا".

موعد مباراة الاتحاد المقبلة

في الوقت ذاته، يواصل الفريق استعداداته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية ضمن مرحلة تفادي الهبوط في الدوري، حيث يسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل حاليًا المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

ويأتي الاتحاد السكندري ضمن عدة أندية مصرية تعاني من إيقاف القيد، على رأسها الزمالك بعدد كبير من القضايا، إلى جانب الإسماعيلي وإيسترن كومباني وأندية أخرى.