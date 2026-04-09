أعلن الحرس الثوري الإيراني أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت بشكل حاد قبل أن تتوقف بالكامل، عقب ما وصفه بانتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

تضارب بشأن اتفاق وقف النار بين أمريكا وإيران

ووفقًا لبيانات تتبع السفن الصادرة عن موقع MarineTraffic، لا توجد حاليًا أي سفن تعبر المضيق، رغم تقارير سابقة أشارت إلى بدء عودة الحركة تدريجيًا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي.

وجاء اتهام طهران لإسرائيل في وقت أكد فيه البيت الأبيض أن لبنان ليس طرفًا في اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران، وفي المقابل، أعلنت السلطات اللبنانية أن إسرائيل شنت اليوم، أكبر غاراتها على الأراضي اللبنانية، ما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة.

الحرس الثوري يؤكد توقف حركة الملاحة بالكامل

وفي بيان له، أوضح الحرس الثوري أن أحد البنود الرئيسية في الخطة الإيرانية يتمثل في استمرار ما وصفه بـ"الإدارة الذكية" لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على بقاء المضيق "تحت سيطرة إيران"، وأضاف أن ناقلتين نفطيتين، تأكدت ملكيتهما لإيران، عبرتا المضيق في وقت مبكر من اليوم، إلى جانب ناقلة تابعة للأسطول الصيني التي مرت بسلام.

وأشار الحرس الثوري إلى أن أي ناقلات إضافية لم تعبر بعد ذلك، موضحًا أن حركة الملاحة البحرية عبر المضيق توقفت بالكامل بعد دقائق من شن إسرائيل ما وصفه بهجوم واسع النطاق على لبنان، والذي اعتبرته طهران خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما ذكر البيان أن إحدى السفن التي كان من المقرر أن تعبر المضيق في الساعة العاشرة مساءً غيرت مسارها بالقرب من المدخل وعادت أدراجها.