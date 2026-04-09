إيران تعلن قبول أمريكا المقترح الإيراني



أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، أنه تم تحقيق نصر عظيم وإجبار الولايات المتحدة على قبول المقترح الإيراني المكون من 10 نقاط.

المفاوضات الإيرانية الأمريكية

وذكر المجلس الإيراني، في بيان الخميس، أنه تقرر عقد مفاوضات في باكستان لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن المفاوضات ستنطلق الجمعة المقبلة وسط انعدام ثقة تام بالجانب الأمريكي.

وأوضح مجلس الأمن القومي الإيراني، أن الاتفاق ينص على المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، وضرورة إنهاء الحرب ضد جميع عناصر محور المقاومة، إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية من جميع القواعد في المنطقة.

دفع كامل التعويضات لإيران

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن دفع كامل التعويضات لإيران، ورفع جميع العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.