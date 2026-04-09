إيران: حققنا النصر وأجبرنا أمريكا على قبول مقترحنا

كتب : عبدالله محمود

12:54 ص 09/04/2026

إيران تعلن قبول أمريكا المقترح الإيراني

أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، أنه تم تحقيق نصر عظيم وإجبار الولايات المتحدة على قبول المقترح الإيراني المكون من 10 نقاط.

المفاوضات الإيرانية الأمريكية

وذكر المجلس الإيراني، في بيان الخميس، أنه تقرر عقد مفاوضات في باكستان لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن المفاوضات ستنطلق الجمعة المقبلة وسط انعدام ثقة تام بالجانب الأمريكي.

وأوضح مجلس الأمن القومي الإيراني، أن الاتفاق ينص على المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، وضرورة إنهاء الحرب ضد جميع عناصر محور المقاومة، إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية من جميع القواعد في المنطقة.

دفع كامل التعويضات لإيران

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن دفع كامل التعويضات لإيران، ورفع جميع العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
رياضة محلية

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
حوادث وقضايا

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
قنصلية إيرانية تسخر من ترامب: نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق
شئون عربية و دولية

قنصلية إيرانية تسخر من ترامب: نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق
الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان
أخبار مصر

الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان

عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
أخبار مصر

عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران