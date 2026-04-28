الدوري المصري

بتروجت

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

0 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

عبد الواحد السيد محذرا لاعبي الزمالك: "الضغط زاد والدوري لسه برا ميت عقبة"

كتب : محمد خيري

03:22 م 28/04/2026

ناد الزمالك

علق عبدالواحد السيد، نجم الزمالك السابق على أداء الفريق الأبيض، في الفترة الأخيرة، خاصة بعد مواجهة نادي إنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الواحد السيد إن لاعبي الزمالك في مباراة إنبي خرجوا عن الإطار الطبيعي للمباريات، ولم يعد الهدف مجرد الاستمتاع، بل دخلوا تحت ضغط كبير أثر على الأداء داخل الملعب.

وأوضح أن من أسباب تميز الزمالك في الفترة الماضية عدم وجود ضغوط كبيرة على اللاعبين، قائلاً إن الفريق كان يمر بظروف خاصة مثل إيقاف القيد وعدم صرف مستحقات، وهو ما جعل اللاعبين يخوضون المباريات دون ضغط كبير.

وأضاف أن الوضع تغير خلال المباريات الثلاث الأخيرة، حيث بدأ الضغط يزداد على اللاعبين بشكل واضح، وهو ما يمثل التحدي الأكبر في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

تحذير للاعبي الزمالك من التهاون

وشدد على أن الدوري لا يزال في الملعب ولم يُحسم بعد، مؤكدًا ضرورة التركيز وعدم الاستعجال في إعلان التتويج، خاصة مع تبقي ثلاث مباريات حاسمة.

وأشار إلى أن مواجهة القمة أمام النادي الأهلي تمثل فرصة مهمة، مضيفًا أن الفوز بها قد يكون نقطة تحول كبيرة في مشوار البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الزمالك على المنافسة حتى النهاية، قائلاً إن الفريق ما زال لديه فرصة قوية لحسم اللقب، لكن بشرط التعامل مع المباريات المقبلة بأعلى درجات التركيز وعدم التسرع في الحكم على مصير الدوري.

