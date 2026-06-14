أطلقت الحكومة التايوانية، الأحد، موقعاً إلكترونياً جديداً يهدف إلى تشجيع المواطنين الصينيين على تقديم معلومات استخباراتية، مؤكدة أن المنصة توفر وسيلة آمنة للأشخاص الذين يرغبون في التواصل مع السلطات التايوانية ومشاركة معلومات ذات طابع أمني.

تصاعد التوترات الاستخباراتية بين الجانبين

تأتي هذه الخطوة في ظل تاريخ طويل من عمليات التجسس المتبادلة بين الصين وتايوان، بينما أعلنت تايبيه خلال السنوات الأخيرة عن تسجيل زيادة ملحوظة في القضايا المرتبطة بأنشطة التجسس الصينية ضدها.

ومن جانبه، أوضح مكتب الأمن القومي التايواني عبر موقعه الإلكتروني أن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات متزايدة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع استمرار تشديد الرقابة السياسية، معتبراً أن هذه العوامل أسهمت في تنامي حالة الاستياء بين شرائح مختلفة من المجتمع الصيني.

تايوان تدعو الصينيين وتؤكد تزايد الراغبين في مشاركة المعلومات

وأشار المكتب، في بيان نُشر باللغتين الصينية والإنجليزية، إلى أن المشكلات الاجتماعية والمعيشية المتزايدة دفعت عدداً أكبر من الأفراد إلى التواصل مع الجهات التايوانية بهدف تزويدها بمعلومات متنوعة، في ظل رغبتهم بإحداث تغيير في الأوضاع القائمة، وأكد المكتب أن المبادرة تستند إلى نماذج مشابهة مطبقة في دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

ودعت السلطات التايوانية المواطنين الصينيين، سواء داخل الصين أو خارجها، إلى المشاركة وتقديم المعلومات بشكل نشط، مؤكدة أن القناة الجديدة صُممت لتوسيع مصادر المعلومات الاستخباراتية وتعزيز قدرات المكتب في جمع البيانات ذات الصلة بالأمن القومي.

رد فعل تايواني على إجراء صيني مماثل

ولم يصدر تعليق فوري من مكتب شؤون تايوان الصيني بشأن الخطوة التايوانية، وتأتي هذه المبادرة بعد إجراء مماثل اتخذته بكين عام 2024، عندما أعلنت عن تخصيص عنوان بريد إلكتروني يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن معلومات تتعلق بما تصفه السلطات الصينية بـ"الأنشطة الانفصالية التايوانية".