مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

"بعد ثلاثية بيراميدز".. هل سيقدم ياس توروب استقالته؟

كتب : يوسف محمد

11:42 م 27/04/2026 تعديل في 11:52 م
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي (5)
  • عرض 16 صورة
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (2)
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز (3) (1)
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز (9)
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز (10)
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز (4)
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز (7)
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز (8)
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز (6)
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز (11)
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز (12)
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز (3)
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز (1)
  • عرض 16 صورة
    الأهلي وبيراميدز (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، أن لا ينوي الرحيل عن المارد الأحمر عقب الهزيمة أمام بيراميدز اليوم، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتلقى المارد الأحمر هزيمة كبيرة أمام بيراميدز اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "30 يونيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

توروب يرد على موقفه من الرحيل عن الأهلي

وقال توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "أنا لا أحب الاستسلام، لن أنسحب من منتصف الطرق، لذلك لن أقدم استقالتي وأرحل عن الفريق".

وأضاف توروب: "إذا كان هناك قرار برحيلي بعد الهزيمة أمام بيراميدز، فسيكون قرار مجلس الإدارة وليس قراري".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهزيمة الأهلي أمام بيراميدز اليوم الإثنين، توقف رصيد المارد الأحمر عند 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وفي المقابل رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط، إلى 47 نقطة جمعهم من 23 مباراة، خاضها الفريق بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

الأهلي وبيراميدز الدوري المصري النادي الأهلي ياس توروب

فيديو قد يعجبك



