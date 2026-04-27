"بعد ثلاثية بيراميدز".. هل سيقدم ياس توروب استقالته؟

"بعد الهزيمة من بيراميدز".. هل فقد الأهلي فرصة المنافسة على لقب الدوري؟

أكد الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، أن لا ينوي الرحيل عن المارد الأحمر عقب الهزيمة أمام بيراميدز اليوم، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتلقى المارد الأحمر هزيمة كبيرة أمام بيراميدز اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "30 يونيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

توروب يرد على موقفه من الرحيل عن الأهلي

وقال توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "أنا لا أحب الاستسلام، لن أنسحب من منتصف الطرق، لذلك لن أقدم استقالتي وأرحل عن الفريق".

وأضاف توروب: "إذا كان هناك قرار برحيلي بعد الهزيمة أمام بيراميدز، فسيكون قرار مجلس الإدارة وليس قراري".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهزيمة الأهلي أمام بيراميدز اليوم الإثنين، توقف رصيد المارد الأحمر عند 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وفي المقابل رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط، إلى 47 نقطة جمعهم من 23 مباراة، خاضها الفريق بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

