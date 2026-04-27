حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزًا كبيرًا على نظيره الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

تفاصيل الشوط الثاني من مباراة الأهلي وبيراميدز

شهد الشوط الثاني العديد من الأحداث الكروية، البداية كانت في الدقيقة 55، بعد كرة خطيرة للأهلي من محمد هاني ويقابلها تريزيجيه بلمسة من أمام المرمى ولكن لم يتمكن من السيطرة عليها بشكل كامل وتمر الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 57، رد بيراميدز عي فرصة الأهلي، بعد كرة طولية قابلها فيستون مايلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء انقذها مصطفى شوبير لترتد الكرة ويسددها ناصر ماهر ويتصدى لها الدفاع.

في الدقيقة 70، فض فريق بيراميدز الإِشتباك السلبي، وسجله لاعبه فيستون ماييلي الهدف الأول في المباراة.

الدقيقة 75: جاء الرد سريعًا من الأهلي بعدما سجل تريزيجيه هدف التعادل، لكن الفرحة لم تكتمل وتم إلغائه بداعي التسلل علي أشرف بن شرقي.

بيراميدز لم يستسلم ليرد بالهدف الثاني للاعبه فيستون ماييلي في الدقيقة 77، بعد هجمة مرتدة وانطلاقة من مايلي من وسط الملعب ومر من الدفاع وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتهز شباك شوبير.

وفي الدقيقة 90+3، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد عرقة من زيزو علي اللاعب كريم حافظ الذي نفذها بنجاح مسجلًا الهدف الثالث للأزرق في شباك الأهلي.

