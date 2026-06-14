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خطف المنتخب القطري تعادلاً قاتلاً أمام نظيره السويسري بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ليفاي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشهد الشوط الثاني أفضلية نسبية للمنتخب السويسري الذي واصل تهديد مرمى العنابي بحثاً عن تعزيز تقدمه.

وكاد جرانيت تشاكا أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل في الدقيقة 50.

واستمرت محاولات سويسرا الهجومية، حيث سدد نيكو إلفيدي كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الدفاع القطري وأبعدها في الدقيقة 63، قبل أن يطلق تشاكا تسديدة أخرى من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 72، أهدر المنتخب السويسري فرصة جديدة بعد تسديدة قوية من فابيان ريدر على مشارف منطقة الجزاء، إلا أن الدفاع القطري تدخل في الوقت المناسب وأبعد الخطورة.

في المقابل، بدأ المنتخب القطري في الظهور هجومياً خلال الدقائق الأخيرة، إذ سدد كريم بوضياف كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى المرمى في الدقيقة 75، قبل أن يهدر أحمد علاء فرصة محققة للتعادل بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة تصدى لها الحارس السويسري ببراعة في الدقيقة 89.

هدف منتخب قطر

وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز سويسري، نجح المنتخب القطري في خطف هدف التعادل خلال الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما أرسل همام الأمين كرة عرضية متقنة قابلها بوعلام خوخي برأسية قوية سكنت الشباك.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



جنووووووووووووووووون يا قطر!!!!!! هدف التعادل!!!!!



خوخي بوعلام يسجل هدف التعادل لصالح قطر!!!!! 🇶🇦🤯



هدف تاريخي لصالح قطر في وقت عظيم!!!!!



😱😱😱😱😱😱😱♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/l9fUqnLQMS — عمرو (@bt3) June 13, 2026

وكان المنتخب السويسري تقدم في الشوط الأول عبر بريل إمبولو من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 17، قبل أن يقتنص العنابي نقطة ثمينة بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة.