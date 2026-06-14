عبرت ماري ترامب ابنة الشقيق الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مخاوف عميقة بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي مع اقترابه من عيد ميلاده الـ80.

تحدثت ماري ترامب عن التدهور الذي وصفته بأنه "واضح" ويعاني منه الرئيس، مشيرة إلى أن والده بدأت تظهر عليه أعراض الخرف في نفس العمر تقريبا، لكنها لفتت إلى أن جدها كان يتمتع بصحة بدنية أفضل منه بكثير.

تقييم معرفي حول صحة دونالد ترامب

قالت ماري ترامب الكاتبة والأخصائية النفسية الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس السريري، في بودكاست "ذا ديلي بيست" عبر قناتها بمنصة يوتيوب: "نواجه وضعا كارثيا بالنسبة لدونالد.. إنه يفقد السيطرة على جسده".

Mary Trump on Donald Trump’s failing health: “We’re at a perfect storm of horrors for Donald. The cognitive decline is obvious. He’s losing control over his body. As this gets worse, there are more and more similarities between him and his father who had very serious Alzheimer’s” pic.twitter.com/q1MYUX2TPt — Marco Foster (@MarcoFoster_) June 10, 2026

وأشارت الأخصائية النفسية، إلى أن الرئيس يظهر "تدهورا معرفيا خطيرا وواضحا" بعد إجراء تقييمات معرفية سنوية متكررة، مؤكدة أنه مع تفاقم حالته، تتزايد أوجه التشابه بينه وبين والده الذي كان يعاني من مرض الزهايمر الحاد.

التاريخ الصحي لعائلة دونالد ترامب

توفي فريد ترامب عام 1999 بسبب إصابته بالتهاب رئوي وسط معاناته من مرض الزهايمر، وكان يبلغ من العمر 93 عاما.

وأشارت ابنة شقيق الرئيس الأمريكي، إلى عدم قدرة عمها على التحكم في مسار الأحداث، وإدراكه، ولو جزئيا، أن الكثير من الأمور خارجة عن سيطرته.

كما لاحظت الأخصائية النفسية، خريجة جامعة أديلفي في نيويورك، وجود "اضطرابات نفسية مزمنة غير مشخصة وغير معالجة، والتي كان يعاني منها منذ دخوله المكتب البيضاوي لأول مرة".

وذكرت أن هذه المشاكل تجعل من الصعب على الرئيس استعادة توازنه، مشككة في قدرته على ذلك.

مظاهر القلق بشأن صحة دونالد ترامب

أوضحت ماري ترامب أنه بات من الصعب على "المتملقين" له التظاهر بأن كل شيء على ما يرام، لافتة إلى أن عمها لديه "نظرة الغزال المذهول"، ما يعطي انطباعا بأنه لا يعرف دائما ما يجري، وهو ما وصفته بأنه "أمر مثير للقلق للغاية".

وكانت ماري ترامب قد وصفت في مذكرات ضمنتها في كتاب بعنوان "أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم"، عمها بأنه شخص يعاني على الأرجح من اضطرابات نفسية عديدة، الأمر الذي لا يجعله صالحا لأن يكون رئيسا للولايات المتحدة.

يُذكر أن ماري هي ابنة فريد ترامب الشقيق الأكبر للرئيس، والذي توفي بنوبة قلبية في سن 42 عاما نتيجة إدمانه الكحول.