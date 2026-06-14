أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات، أن من اشترى الذهب بالسعر المرتفع لا ينبغي أن يبيعه الآن بالسعر المنخفض، ناصحًا بالصبر وعدم الخروج من الملاذ الآمن للاستثمار.

وأضاف واصف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة "الشمس"، أن توقعات البنوك العالمية مثل سيتي بنك وإتش إس بي سي وجولدمان ساكس ليست يقينًا.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن هذه البنوك كانت تتوقع 6000 دولار للأوقية في الربع الأول، وهو ما لم يتحقق، فلا ينبغي الأخذ برأيها دون معطيات.

وتابع أن "إذا تحققت التهدئة بين الطرفين فنتوقع ارتفاعات متتالية للذهب، وإذا لم يتوصلوا لاتفاق فالتضخم سيؤدي لهبوط الدولار".

وشدد إيهاب واصف على أن كفة الارتفاع ستكون أرجح إذا تم الاتفاق النهائي مع التزام الطرفين، وهو الاحتمال الأكبر لارتفاعات الذهب.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن جميع الأوجه محتملة (صعود أو هبوط) إلى أن يتم الوصول لاتفاق نهائي مع التزام الطرفين.