حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره فريق الأهلي اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة ال4 من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

وينفرد الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 47 نقطة بعد الفوز على الأهلي.

ويتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز اللاعب محمود حسن تريزيجيه 9 أهداف بينما يحتل المركز الثاني اللاعب علي سليمان 9 أهداف.

تريزيجيه يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

1 - محمود حسن تريزيجيه 9 أهداف ا(لأهلي )

2 - علي سليمان 9 أهداف (كهرباء الإسماعيلية)

3 - أحمد ياسر ريان 9 أهداف ( البنك الأهلي)

4 - عدي الدباغ 8 أهداف ( الزمالك)

5 - أسامة فيصل 8 أهداف (البنك الأهلي )

6 - صديق أوجولا 7 أهداف ( سيراميكا كليوباترا)

7 - ناصر ماهر 7 أهداف ( بيراميدز)

8 - صلاح محسن 7 أهداف (المصري البورسعيدي)

9 - ناصر منسي 6 أهداف ( الزمالك )

10 - فخري لاكاي 6 أهداف ( سيراميكا كليوباترا)

