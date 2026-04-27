الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

3 0
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 0
22:00

ليفانتي

بعد فوز بيراميدز على الأهلي .. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

كتب : محمد الميموني

10:34 م 27/04/2026
حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره فريق الأهلي اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة ال4 من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

وينفرد الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 47 نقطة بعد الفوز على الأهلي.

ويتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز اللاعب محمود حسن تريزيجيه 9 أهداف بينما يحتل المركز الثاني اللاعب علي سليمان 9 أهداف.

تريزيجيه يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

1 - محمود حسن تريزيجيه 9 أهداف ا(لأهلي )

2 - علي سليمان 9 أهداف (كهرباء الإسماعيلية)

3 - أحمد ياسر ريان 9 أهداف ( البنك الأهلي)

4 - عدي الدباغ 8 أهداف ( الزمالك)

5 - أسامة فيصل 8 أهداف (البنك الأهلي )

6 - صديق أوجولا 7 أهداف ( سيراميكا كليوباترا)

7 - ناصر ماهر 7 أهداف ( بيراميدز)

8 - صلاح محسن 7 أهداف (المصري البورسعيدي)

9 - ناصر منسي 6 أهداف ( الزمالك )

10 - فخري لاكاي 6 أهداف ( سيراميكا كليوباترا)

اقرأ أيضًا:

"موسم كارثي".. تعليق نجوم الرياضة علي هزيمة الأهلي بثلاثية أمام بيراميدز

"بعد الهزيمة أمام بيراميدز".. جماهير الأهلي تهاجم لاعبي الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحدث الموضوعات

ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟
رياضة محلية

ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟
"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
علاقات

"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
زووم

وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
هل يوجد تعديلات مرتقبة لقانون الإيجار القديم؟ وكيل تشريعية النواب يحسم
أخبار مصر

هل يوجد تعديلات مرتقبة لقانون الإيجار القديم؟ وكيل تشريعية النواب يحسم
الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر
حوادث وقضايا

الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر

أخبار

المزيد

عقب ثلاثية بيراميدز.. مصدر يكشف أول قرار في الأهلي
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
فخ مباحث الجيزة.. لغز حريق "فيلا أكتوبر" الذي أوقع "عصابة إيفان الأوكرانية"
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي