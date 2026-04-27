الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

2 0
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

إعلان

أول تعليق من معتمد جمال بعد تعادل الزمالك مع إنبي

كتب : محمد عبد الهادي

08:07 م 27/04/2026 تعديل في 08:09 م
  
قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن لاعبي فريقه بذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز في لقاء إنبي اليوم، و الخروج بالثلاث نقاط.

ماذا قال معتمد جمال بعد الزمالك مع إنبي؟

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" لم نخسر الثلاث نقاط وحصدنا نقطة لنبتعد عن المنافسين المباشرين في مسابقة الدوري".

وواصل معتمد جمال:" نرى من الأنسب للمشاركة في المباريات على ضوء جاهزية اللاعبين وأجرينا تغييرات من أجل تنشيط الوسط والهجوم ولم يحالفنا التوفيق".

وتابع:" سنغلق ملف مباراة إنبي من أجل التركيز في لقاء القمة المقبل أمام الأهلي، وحاولنا بذل قصارى جهدنا اليوم بعد 48 ساعة من مواجهة قوية أمام بيراميدز".

وواصل:" التوفيق لم يحالف ناصر منسي في لقاء اليوم مثل باقي مهاجمي الفريق والجميع يجتهد ويحاول بذل أقصى جهد في كل مباراة".

ترتيب الزمالك في الدوري بعد التعادل مع إنبي

وتعادل فريق الزمالك مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لحسم مسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 50 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة، في حين ارتفع رصيد 36 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

ترتيب الأب رقم كام في حضانة الطفل بتعديلات الأحوال الشخصية؟ وكيل تشريعية
إعلان

إعلان

