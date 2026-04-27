ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره الأهلي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ببطولة الدوري المصري.

وبهذا الفوز رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط، إلى 47 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه ومحمد شريف

ويدخل بيراميدز اللقاء تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - حامد حمدان - ناصر ماهر - عودة فاخوري - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أبرز أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز:

الدقيقة 1: انطلاق المباراة.

الدقيقة 2: هجمة خطيرة للأهلي عن طريق زيزو يسددها محمد شريف بجوار المرمي ليضيع الهدف الأول للأحمر.

الدقيقة 3: ركنية لصالح الأهلي ودفاعات بيراميدز تتصدي.

الدقيقة 9: محاولة من زيزو ولكن يبعدها دفاع فريق بيراميدز

الدقيقة 15: عرضية من لاعب بيراميدز يبعدها دفاع الأهلي

الدقيقة 27: عرضية من محمد هاني يبعدها أحمد الشناوي حارسبيراميدز

الدقيقة 33: رأسية منمحمود تريزيجيه تمر بجوار مرمى بيراميدز

الدقيقة 35: تسديدة قوية من مروان عطية تصطدم بدفاعات بيراميدز

الدقيقة 41: عرضية من محمد الشيبي يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 53: عرضية من لاعب بيراميدز يبعدها مصطفى شوبير

الدقيقة 55: عرضية خطيرة من محمود تريزيجيه تمر من أمام تريزيجيه دون خطورة

الدقيقة 56: فرصة خطيرة للأهلي بعد إنفراد من زيزو ولكنه يهدر الكرة

الدقيقة 58: فرصة الأول تضيع من بيراميدز، بعد انفراد من فيستون ماييلي يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 65: تسديدة من محمد علي بن رمضان تمر أعلى مرمى بيراميدز

الدقيقة 69: فيستون مايلي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى الأهلي

الدقيقة 73: محمود تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في مرمى بيراميدز

الدقيقة 75: الحكم يلغي الهدف بداعي وجود تسلل على أشرف بن شرقي

الدقيقة 77: فيستون ماييلي يحرز الهدف الثاني لبيراميدز في مرمى الأهلي

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 10دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+90: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح بيراميدز

الدقيقة 5+90: كريم حافظ يسجل الهدف الثالث لبيراميدز في مرمى الأهلي

الدقيقة 10+90: نهاية المباراة