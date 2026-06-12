تزايدت معدلات بحث الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الجيزة، وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الأربعاء الماضي.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات ومراجعتها لا تزال مستمرة داخل الكنترولات.

وأوضح المصدر أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من المتوقع إعلانها خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة واعتمادها رسميًا.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميًا من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الرابط هنا https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory، ويتيح الموقع الحصول على النتيجة باستخدام رقم الجلوس فور إتاحتها إلكترونيًا، كما سيتم إعلانها داخل المدارس عقب اعتمادها رسميًا.