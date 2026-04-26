الدوري الإسباني

أوساسونا

2 1
19:30

اشبيلية

الدوري الإسباني

فياريال

2 0
22:00

سيلتا فيجو

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

1 0
17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

2 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

0 0
21:45

يوفنتوس

إعلان

"قبل مواجهة إنبي".. ماذا يحتاج الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري 2025-2026؟

كتب : يوسف محمد

09:46 م 26/04/2026
  
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره إنبي غدا الإثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة غدا، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري المصري

ويدخل الفارس الأبيض مباراة الغد، وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة جمعهم من 22 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق إنبي، المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، جمعهم من 23 مباراة بالمسابقة.

ماذا يحتاج الزمالك لحسم لقب الدوري لصالحه؟

ويتبقى للفارس الأبيض 4 مباريات في بطولة الدوري المصري، أمام كل من: "إنبي، الأهلي، سموحة وسيراميكا كليوباترا".

ويقترب الزمالك بشكل كبير من حصد لقب الدوري المصري، خلال الموسم الحالي 2025-2026، حيث يحتاج الفريق إلى حصد 8 نقاط من أصل 12 نقطة متبقية له في البطولة.

وحال تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث مباريات المقبلة بالدورى، سيضمن التتويج بلقب الدوري خلال الموسم الحالي بشكل رسمي.

نتيجة مباراة الزمالك الماضية بالدوري المصري

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز في الجولة الماضية، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

"بينهم الشناوي والشحات".. 8 غيابات للأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

إعلان

إعلان

