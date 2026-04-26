الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

"بينهم الشناوي والشحات".. 8 غيابات للأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

كتب : يوسف محمد

09:06 م 26/04/2026 تعديل في 10:35 م
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز غدا، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أعلن منذ قليل قائمة الفريق الرسمية، لمواجهة بيراميدز غدا في بطولة الدوري المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستضيف ستاد القاهرة غدا الإثنين، مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

ويفتقد النادي الأهلي للعديد من الغيابات في مباراة الغد أمام بيراميدز، على رأسهم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بالإضافة إلى حسين الشحات نجم وسط الفريق.

ويغيب عن الأحمر في مباراة الغد الثنائي، محمد الشناوي وحسين الشحات للإصابة، بجانب غياب كل من، يوسف بلعمري وكريم فؤاد، بسبب الإصابة.

وفي السايق ذاته، قرر ياس توروب المدير الفني للأحمر استبعاد الرباعي عمرو الجزار، يلسين كامويش، أحمد رمضان بيكهام ومحمد سيحا، لأسباب فنية.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويخوض المارد الأحمر مباراة الغد، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني بجدول الترتيب، بنفس الرصيد من النقاط.

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وبيراميدز

"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
بعد بيان الاستثمار .. هل يُعاقب سماسرة العقارات بسبب واقعة طبيبة الجيزة؟
