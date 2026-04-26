رسميا.. الألماني شلاجر حكماً لمواجهة بيراميدز والأهلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بـالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المواجهة المرتقبة بين بيراميدز والأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

وأسندت اللجنة إدارة اللقاء للحكم الألماني دانيال شلاجر، على أن يعاونه كل من سفين فاشيتزكي-جونتر كمساعد أول، وتوبياس فريتسش كمساعد ثانٍ، بينما يتولى مارتن بيترسن مهام الحكم الرابع.

وفيما يتعلق بتقنية الفيديو (VAR)، تم تعيين باسكال مولر حكمًا للفيديو، وتعاونه كاترين رافالسكي كمساعدة حكم فيديو.