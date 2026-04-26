شهدت إحدى المباريات بدوري القسم الثاني المصري، واقعة مثيرة للجدل بشأن المراهنة على مبلغ مالي وصل لمليون جنيه، ورفض اللاعبين على هذا الاتفاق.

كشف اللاعب أحمد علي قائد فريق ملوي الناشط بالقسم الثاني، مفاجأة من العيار الثقيل تخص عرض أحد الأفراد خسارة فريقه من نادي الفيوم مقابل مبلغ مالي ضخم يصل لمليون جنيه.

كواليس فشة صفقة مراهنات في مباراة ملوي والفيوم

أكد اللاعب أحمد علي في تصريحات خاصة لمصراوي كواليس الواقعة قائلًا: "البداية كانت بتواصل شخصان مع عدد من لاعبي فريقي "ملوي"، ودعوتهم لتناول العشاء للحديث عن أمر ما".

وتابع: "اللاعبان أبلغاني بهذه المكالمة وقلت لهما اذهبا لمعرفة ما يريدان، وعند ذهابهما، تفاجؤوا بوجود شخصين، ومعهما فردين أجنبيين، وقدموا لهما عرضًا بالخسارة في مباراة الفريق المقبلة وحصول كل لاعب على 50 ألف جنيه.

وأردف: "قدموا لهما عرضا بأن أي لاعب سيرتكب ركلة جزاء سيحصل على 25 ألف جنيه، و ابلغوهم انهم راهنوا بمليون جنيه علي خسارة الفريق بنتيجة 4-0 أو أكثر".

وواصل: "دفعوا 15 ألف جنيه لكل لاعب كمقدم للاتفاق، وابلغوا اللاعبين أن باقي الأموال بعد المباراة، وبالفعل حضر هؤلاء الأفراد المباراة، ولكننا كلاعبين رفضنا هذا الأمر، واتفقنا على الفوز وبالفعل حققنا الفوز بنتيجة 2-1.

واختتم: "بعد المباراة تواصل معنا هؤلاء الأفراد لاستعادة الأموال التي دفعوها مقدمًا والتي وصلت لـ 15 ألف، وهذه الأموال لم تدخل جيوبنا وخرجت جميعها في أفعال الخير".

كما تحدث لاعب آخر في صفوف الفريق لمصراوي وقال: "بالفعل هذه الواقعة حدثت، ولم تكن المرة الأولي، حدثت مسبقًا ولكن الأمور لم تتطور بشكل رسمي ورفضنا الأمر من بعيد"

وأكد اللاعب أحمد إيهاب قائلًا: "لم نستفد بالمقدم الذي تم دفعه لنا، وبالفعل رفضنا إرجاعه ومنحناه لأحد الأشخاص المعروفين بفعل الخير للتبرع به".

