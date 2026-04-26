تقدّم المستشار ربيع بك قاسم، مساعد وزير العدل لهيئة صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة نادي قضاة مصر، وذلك في أول أيام فتح باب الترشح.

ويُعد المستشار ربيع قاسم من الأسماء البارزة داخل الوسط القضائي، حيث يتمتع بتاريخ مهني حافل، إلى جانب علاقاته الواسعة بين القضاة، ما جعله يحظى بتقدير كبير بينهم باعتباره قريبًا من جموع القضاة ومعبرًا عن مطالبهم.

وشغل المستشار ربيع قاسم عددًا من المناصب القضائية المهمة، من بينها رئاسة نادي قضاة القليوبية لثلاث دورات متتالية، كما تولّى رئاسة محاكم جنوب بنها الابتدائية، ثم محاكم المنصورة الابتدائية، وصولًا إلى رئاسة محاكم شمال القاهرة الابتدائية.

ويشغل حاليًا منصب مساعد وزير العدل لهيئة صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري منذ عام 2020، حيث أسهم في تطوير عدد من المنشآت والخدمات المرتبطة بالمنظومة القضائية.

وبدأ، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وذلك بعد توقف دام نحو ستة أشهر على خلفية قرار دائرة طلبات رجال القضاء بوقف الإجراءات الانتخابية السابقة.

وأعلن مجلس إدارة النادي الحالي، برئاسة المستشار أبو الحسين قايد، فتح باب الترشح اعتبارًا من 26 أبريل الجاري، على أن يُغلق في 4 مايو المقبل، تمهيدًا لإجراء الانتخابات وعقد الجمعية العمومية يوم 26 يونيو المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد.