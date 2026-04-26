إعلان

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب : محمد الميموني

04:25 م 26/04/2026
اشتعل صراع الصدارة على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025/26 قبل مباراة الأهلي وبيراميدز غداً الإثنين ضمن منافسات المرحلة النهائية من الجولة ال٤ .

وينفرد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصد 49 نقطة بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصد 44 نقطة.

بينما يتصدر فريق وادي دجلة جدول ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة بينما يحتل المركز الثاني في المجموعة فريق الجونة برصيد 37 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلاقي فريق الأهلي نظيره فريق بيراميدز غداً الإثنين، ضمن منافسات المرحلة النهائية من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز .

ترتيب الدوري المصري الممتاز

١- الزمالك ٤٩ نقطة

٢- الأهلي ٤٤ نقطة

٣ - بيراميدز ٤٤ نقطة

٤ - سيراميكا كيلوباترا ٤٣ نقطة

٥ - إنبي ٣٥ نقطة

٦ - المصري البورسعيدي ٣٤ نقطة

٧ - سموحة ٣١ نقطة


ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

١ - وادي دجلة ٤١ نقطة

٢ - الجونة ٣٧ نقطة

٣ - زد ٣٦ نقطة

٤ - البنك الأهلي ٣٦ نقطة

٥ - بتروجيت ٣٤ نقطة

٦ - مودرن سبورت ٣٠ نقطة

٧ - غزل المحلة ٢٩ نقطة

٨ - طلائع الجيش ٢٩ نقطة

٩ - الاتحاد السكندرى ٢٨ نقطة

١٠ - المقاولون العرب ٢٧ نقطة

١١ - كهرباء الإسماعيلية ٢٣ نقطة

١٢ - فاركو ٢٠ نقطة

١٣ - حرس الحدود ٢٠ نقطة

١٤ - الإسماعيلي ١٤ نقطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)
زووم

كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)
مواعيد غلق المحلات والعمل عن بعد.. قرار حكومي مرتقب خلال ساعات
أخبار مصر

مواعيد غلق المحلات والعمل عن بعد.. قرار حكومي مرتقب خلال ساعات
أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
الموضة

أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
توافر الأدوية ومرور مفاجئ.. 10 تكليفات مهمة من وزير الصحة لقيادات الوزارة
أخبار مصر

توافر الأدوية ومرور مفاجئ.. 10 تكليفات مهمة من وزير الصحة لقيادات الوزارة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟