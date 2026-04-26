اشتعل صراع الصدارة على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025/26 قبل مباراة الأهلي وبيراميدز غداً الإثنين ضمن منافسات المرحلة النهائية من الجولة ال٤ .

وينفرد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصد 49 نقطة بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصد 44 نقطة.

بينما يتصدر فريق وادي دجلة جدول ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة بينما يحتل المركز الثاني في المجموعة فريق الجونة برصيد 37 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلاقي فريق الأهلي نظيره فريق بيراميدز غداً الإثنين، ضمن منافسات المرحلة النهائية من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز .

ترتيب الدوري المصري الممتاز

١- الزمالك ٤٩ نقطة

٢- الأهلي ٤٤ نقطة

٣ - بيراميدز ٤٤ نقطة

٤ - سيراميكا كيلوباترا ٤٣ نقطة

٥ - إنبي ٣٥ نقطة

٦ - المصري البورسعيدي ٣٤ نقطة

٧ - سموحة ٣١ نقطة



ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

١ - وادي دجلة ٤١ نقطة

٢ - الجونة ٣٧ نقطة

٣ - زد ٣٦ نقطة

٤ - البنك الأهلي ٣٦ نقطة

٥ - بتروجيت ٣٤ نقطة

٦ - مودرن سبورت ٣٠ نقطة

٧ - غزل المحلة ٢٩ نقطة

٨ - طلائع الجيش ٢٩ نقطة

٩ - الاتحاد السكندرى ٢٨ نقطة

١٠ - المقاولون العرب ٢٧ نقطة

١١ - كهرباء الإسماعيلية ٢٣ نقطة

١٢ - فاركو ٢٠ نقطة

١٣ - حرس الحدود ٢٠ نقطة

١٤ - الإسماعيلي ١٤ نقطة