أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم المباراة المرتقبة بين فريقي الزمالك وإنبي، في الجولة الرابعة مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع إنبي غدًا الإثنين، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، علي ستاد القاهرة الدولي.

طاقم حكام مباراة الزمالك وإنبي

من المقرر أن يقود المباراة تحكيميًا، الحكم محمود ناجي، ويعاونه سمير جمال كحكم مساعد أول، ومحمد مجدي سليمان كحكم مساعد ثان، وأحمد ناصر كحكم رابع.

ويتواجد داخل غرفة تقنية الفيديو، الحكم أحمد جابر، ويعاونه محمد أحمد الشناوي كحكم فيديو مساعد.

