أول رد فعل من جهاز منتخب مصر بعد إصابة محمد صلاح أمام كريستال بالاس

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على التواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وقائد المنتخب الوطنى، للإطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها أمس أمام كريستال بالاس.

وتعرض محمد صلاح لإصابة عضلية، خلال مشاركته مع الريدز أمس أمام كريستال بالاس، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ34 بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

تفاصيل تواصل التوأم حسام وإبراهيم حسن مع محمد صلاح

وذكر الاتحاد في بيان رسمي عبر حسابه، أن التوأم تواصلا مع صلاح للإطمئنان عليه، عقب الإصابة التي تعرض لها أمس أمام كريستال بالاس بالدوري.

وأشار الاتحاد في بيانه، أن إبراهيم حسن مدير المنتخب، تمنى الشفاء العاجل لقائد المنتخب والعودة سريعا للملاعب لقيادة الفراعنة في كأس العالم 2026.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بالبطولة، رفقة كل من: "نيوزيلندا، بلجيكا وإيران".

والجدير بالذكر أن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، كان قد أعلن إصابة صلاح بتمزق في العضلة الخلفية، وغيابه عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

أقرأ أيضًا:

