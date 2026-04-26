احتفى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي السابق بذكرى تأسيس النادي من خلال استوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " اليوم الأحد، صورة لذكرى تأسيس المارد الأحمر 119 سنة أهلي.

في سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية غدًا الإثنين أمام بيراميدز في الجولة الرابعة من الدوري المصري لمرحلة التتويج بالدوري.

يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة.