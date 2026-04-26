الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

1 0
17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

أبطال مصر يتوجون بذهبية إفريقيا للجودو بعد الفوز على تونس 4-0

كتب : محمد خيري

04:03 م 26/04/2026

منتخب الجودو

تُوج منتخب مصر للجودو بذهبية بطولة إفريقيا للفرق المختلطة، بعد فوز كاسح على منتخب تونس للجودو بنتيجة 4-0 في المباراة النهائية، ليؤكد تفوقه القاري ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة المصرية.

وقدم المنتخب المصري أداءً مميزًا طوال منافسات البطولة، حيث فرض سيطرته منذ الأدوار الأولى وحتى النهائي، بفضل الجاهزية الفنية والبدنية العالية للاعبين، إلى جانب الانضباط التكتيكي والتركيز الكبير داخل بساط المنافسة.

ويعكس هذا التتويج استمرار ريادة مصر في رياضة الجودو على مستوى القارة الإفريقية، في ظل التطور الملحوظ في مستوى اللاعبين والنتائج المتتالية التي يحققها المنتخب في مختلف البطولات.

ويأتي هذا النجاح تحت قيادة محمد مطيع، الذي يواصل العمل على تطوير منظومة الجودو المصري، من خلال دعم المواهب وصقل قدرات اللاعبين، بهدف المنافسة بقوة على الساحة الدولية.

ويؤكد هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة داخل المنظومة، سواء من الأجهزة الفنية أو اللاعبين، بما يعزز من مكانة مصر في الألعاب الفردية، ويمهد الطريق لمزيد من النجاحات في البطولات المقبلة.

الجودو منتخب مصر بطولة أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة
أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
للعام والخاص.. موعد إجازة عيد العمال 2026
للعام والخاص.. موعد إجازة عيد العمال 2026
كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)
كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)
مواعيد غلق المحلات والعمل عن بعد.. قرار حكومي مرتقب خلال ساعات
مواعيد غلق المحلات والعمل عن بعد.. قرار حكومي مرتقب خلال ساعات

