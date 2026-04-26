أبطال مصر يتوجون بذهبية إفريقيا للجودو بعد الفوز على تونس 4-0

تُوج منتخب مصر للجودو بذهبية بطولة إفريقيا للفرق المختلطة، بعد فوز كاسح على منتخب تونس للجودو بنتيجة 4-0 في المباراة النهائية، ليؤكد تفوقه القاري ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة المصرية.

وقدم المنتخب المصري أداءً مميزًا طوال منافسات البطولة، حيث فرض سيطرته منذ الأدوار الأولى وحتى النهائي، بفضل الجاهزية الفنية والبدنية العالية للاعبين، إلى جانب الانضباط التكتيكي والتركيز الكبير داخل بساط المنافسة.

ويعكس هذا التتويج استمرار ريادة مصر في رياضة الجودو على مستوى القارة الإفريقية، في ظل التطور الملحوظ في مستوى اللاعبين والنتائج المتتالية التي يحققها المنتخب في مختلف البطولات.

ويأتي هذا النجاح تحت قيادة محمد مطيع، الذي يواصل العمل على تطوير منظومة الجودو المصري، من خلال دعم المواهب وصقل قدرات اللاعبين، بهدف المنافسة بقوة على الساحة الدولية.

ويؤكد هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة داخل المنظومة، سواء من الأجهزة الفنية أو اللاعبين، بما يعزز من مكانة مصر في الألعاب الفردية، ويمهد الطريق لمزيد من النجاحات في البطولات المقبلة.