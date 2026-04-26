في سباق مع الوقت، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في احتواء حريق اندلع داخل مخزن "بالات ومستحضرات تجميل" بحي السفارات بمدينة نصر، قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة.

حريق مخزن مدينة نصر

غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مخزن بحي السفارات، فدفع مدير الإدارة بـ4 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي وأمكن محاصرة مصدر النيران سريعا.

السيطرة على الحريق

الحريق دخل بعدها مرحلة التبريد مع عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

اقرأ أيضا:

