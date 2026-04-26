أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا رسميًا جديدًا بشأن تداول عبوات مغشوشة من "حقن RH" المستخدمة للحوامل، وذلك للمرة الثالثة خلال نحو عام.

وأكدت الهيئة، في منشور حمل رقم 29 لسنة 2026، أن التحذير يخص التشغيلتين: 100351346 P و100341268، من مستحضر "Rhophylac 300 Human anti-D (RH) immunoglobulin"، الذي تستورده شركة "2S فارما".

وشددت الهيئة على رصد تشغيلات غير مطابقة للمواصفات من المستحضر، محذرة من استخدامها لما قد تمثله من مخاطر صحية جسيمة على الأم والجنين.

وقالت الهيئة، في منشورها الرسمي، إن "تحذيرها يأتي بناءً على ما ورد من شركة 2S فارما، وكيل وموزع المستحضر في مصر، حيث أفادت بأن العبوات الخاصة بالتشغيلات المشار إليها هي عبوات مجهولة المصدر".

وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من مصدر الدواء قبل الاستخدام، وعدم شراء المستحضرات إلا من الصيدليات المرخصة، مع مراجعة بيانات التشغيلات المدونة على العبوات، والإبلاغ الفوري عن أي عبوات يُشتبه في عدم مطابقتها.

كما وجهت الهيئة الصيدليات ومقدمي الخدمات الطبية بوقف تداول أي تشغيلات غير مطابقة تم رصدها، والتواصل مع الجهات المختصة في حال الاشتباه، مؤكدة استمرار حملات التفتيش والرقابة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الهيئة أن التحذير خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام، موضحة أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء، سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

كيف يمكن اكتشاف حقن "RH" المغشوشة؟

وكشفت هيئة الدواء المصرية، عن طريقة التفرقة بين حقن "RH" الأصلية والمغشوشة، موضحة أنه في العبوة الأصلية تظهر كلمة "روفيلاك" باللغة العربية، والتركيز موضح على وجه العبوة، كما تظهر مكونات العبوة مكتوبة بالإنجليزية والفرنسية والعربية.

كما تظهر على العبوة الأصلية بيانات الاتصال الخاصة بالتيقظ الدوائي مكتوبة على جانب العبوة مع المربع الأحمر.

أما في العبوة المقلدة، فعلى وجه العبوة لا توجد كلمة "روفيلاك" باللغة العربية، وغير موضح التركيز، كما أن مكونات العبوة غير مكتوبة.

ولا تظهر على العبوة مجهولة المصدر بيانات الاتصال الخاصة بالتيقظ الدوائي ولا المربع الأحمر، كما ذكرت الهيئة.

3 تحذيرات خلال عام من حقن "RH" مغشوشة

وهذه هي المرة الثالثة التي تحذر فيها هيئة الدواء المصرية، خلال عام، من حقن RH مغشوشة.

وسبق أن أصدرت الهيئة منشورًا حمل رقم 43 لسنة 2025 "غش تجاري"، أكدت فيه أن التشغيلات المقلدة من مستحضر "RhoPhylac 300 - Human anti-D (RH) immunoglobulin" تحمل الأرقام "P100351349 - P100500356"، ومن إنتاج شركة "2S Pharma Group".

وفي نوفمبر من العام الماضي، حذرت الهيئة من التشغيلة رقم "230916" من المستحضر، مؤكدة أنها "مجهولة المصدر".

ما هي حقنة "RH"؟

تُعرف "حقنة RH" بأنها إجراء وقائي يُستخدم لتفادي مضاعفات عدم توافق عامل "ريزوس" بين الأم والجنين، وهي حالة قد تنشأ عندما تكون الأم من أصحاب الفصيلة السالبة (Rh-negative)، بينما يحمل الجنين فصيلة موجبة (Rh-positive)، وهو احتمال يرتبط غالبًا بكون الأب موجب العامل.

وتُسمى هذه الحقنة علميًا "الغلوبولين المناعي المضاد لـ Rh" (Anti-D immunoglobulin)، وتعمل على منع جهاز المناعة لدى الأم من تكوين أجسام مضادة تهاجم خلايا الدم الحمراء للجنين.

فبدون هذا التدخل، قد يتعامل جسم الأم مع دم الجنين كجسم غريب، خاصة إذا حدث اختلاط بين الدمين أثناء الولادة أو في بعض الحالات خلال الحمل.

وتكمن خطورة هذه الحالة في أن تأثيرها لا يظهر عادة على الطفل الأول، بل يبدأ في الظهور في حالات الحمل اللاحقة، حيث تكون الأم قد كوّنت بالفعل أجسامًا مضادة يمكنها عبور المشيمة ومهاجمة دم الجنين، ما قد يؤدي إلى إصابته بأنيميا حادة أو الصفراء، وفي الحالات الأكثر خطورة قد يسبب فشلًا في الدورة الدموية للجنين يصل إلى الوفاة داخل الرحم.

ولهذا السبب، تُعطى حقنة RH للنساء ذوات الفصيلة السالبة كإجراء وقائي، سواء خلال الحمل أو بعد الولادة، على أن يتم إعطاؤها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من الولادة، ويفضل أن تكون في أقرب وقت ممكن لضمان فعاليتها في منع تكوّن الأجسام المضادة.

