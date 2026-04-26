تقدم الإعلامي توفيق عكاشة، عبر وكيله القانوني أحمد كمال، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام ضد مجهول، اتهمه بإنشاء حساب إلكتروني وهمي على موقع “فيسبوك” منسوب للشاكي دون وجه حق.

ما تفاصيل البلاغ المُقدم من توفيق عكاشة للنائب العام؟

أوضح المحامي، في بلاغه، أن مجهولًا ينتمي لإحدى عصابات “الهكر” قام بإنشاء الحساب بهدف استخدامه في عمليات احتيال ونصب على المواطنين عبر منصة فيس بوك، بما قد يؤدي إلى الإضرار بهم وسلب أموالهم.

وأشار البلاغ إلى أن الحساب محل الشكوى ليس مملوكًا لتوفيق عكاشة من قريب أو بعيد، وأن القائم على إنشائه انتحل شخصيته بشكل كامل، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف هوية المتهم وضبطه.

وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ ما يلزم قانونًا لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال، مشيرًا إلى نص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي ينص على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أوحساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولاتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.