الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

1 0
17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

يوفنتوس

رئيس  اتحاد الكرة يشارك بكونجرس 'فيفا' رقم 76 في كندا

كتب : محمد خيري

03:21 م 26/04/2026

هاني أبوريدة

توجه المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فجر اليوم الأحد إلى مدينة فانكوفر الكندية، للمشاركة في أعمال كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رقم 76.

ويشارك في فعاليات الكونجرس وفد رسمي من الاتحاد المصري يضم كلا من خالد الدرندلي، نائب رئيس المجلس، ووليد درويش، عضو مجلس الإدارة، على أن يلحقا بأبو ريدة خلال الساعات المقبلة، فيما اعتذر حمادة الشربيني عن عدم السفر بسبب وعكة صحية مفاجئة.

مشاركة ممثلي 211 اتحادًا وطنيًا

ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 30 أبريل الجاري، بمشاركة ممثلي 211 اتحادًا وطنيًا، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة التقرير السنوي للاتحاد الدولي، واعتماد ميزانية الفترة من 2027 إلى 2030، إلى جانب بحث مقترحات الاتحادات الأعضاء.

كما يتناول الكونجرس تحديثات مبادرة مكافحة العنصرية عالميًا، إضافة إلى انتخاب عضو جديد باللجنة التأديبية داخل “فيفا”.

وتأتي استضافة فانكوفر للحدث بالتزامن مع استعدادات كروية مهمة، حيث تستضيف المدينة مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا يوم 22 يونيو المقبل ضمن منافسات كأس العالم 2026.

فيديو قد يعجبك



توفيق عكاشة يتقدم ببلاغ ضد مجهول لاتهامه بانتحال شخصيته.. تفاصيل
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
جمال سليمان لـ"مصراوي": شخصيتي في مسلسل الفرنساوي مركبة وغامضة
للمرة الثالثة خلال عام.. تحذير من حقن RH مغشوشة تهدد الحوامل
كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟