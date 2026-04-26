رئيس  اتحاد الكرة يشارك بكونجرس 'فيفا' رقم 76 في كندا

توجه المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فجر اليوم الأحد إلى مدينة فانكوفر الكندية، للمشاركة في أعمال كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رقم 76.

ويشارك في فعاليات الكونجرس وفد رسمي من الاتحاد المصري يضم كلا من خالد الدرندلي، نائب رئيس المجلس، ووليد درويش، عضو مجلس الإدارة، على أن يلحقا بأبو ريدة خلال الساعات المقبلة، فيما اعتذر حمادة الشربيني عن عدم السفر بسبب وعكة صحية مفاجئة.

مشاركة ممثلي 211 اتحادًا وطنيًا

ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 30 أبريل الجاري، بمشاركة ممثلي 211 اتحادًا وطنيًا، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة التقرير السنوي للاتحاد الدولي، واعتماد ميزانية الفترة من 2027 إلى 2030، إلى جانب بحث مقترحات الاتحادات الأعضاء.

كما يتناول الكونجرس تحديثات مبادرة مكافحة العنصرية عالميًا، إضافة إلى انتخاب عضو جديد باللجنة التأديبية داخل “فيفا”.

وتأتي استضافة فانكوفر للحدث بالتزامن مع استعدادات كروية مهمة، حيث تستضيف المدينة مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا يوم 22 يونيو المقبل ضمن منافسات كأس العالم 2026.