لم يمر مقطع فيديو يوثق لحظة تخريب وسرقة سيارة بمنطقة فيصل غرب الجيزةمرور الكرام، إذ قاد الشرطة إلى كشف سريع للواقعة وضبط مرتكبها خلال وقت قياسي.

فيديو فيصل

ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تمكنوا من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر حطم زجاج سيارته وسرق بعض محتوياتها أثناء توقفها أسفل منزله بمنطقة فيصل.

تحريات الشرطة

وبالفحص، حددت المباحث القائم على نشر الفيديو، وبسؤاله أفاد بأنه اكتشف كسر الزجاج الخلفي لسيارته الملاكي وسرقة بعض محتوياتها عقب ركنها أسفل العقار محل سكنه.

القبض على اللص

بتقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بذات الدائرة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



فيديو "مخدرات السويس"

في سياق منفصل، كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل اجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بترويج عدد من الأشخاص المواد المخدرة والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وسرقته بالسويس.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وشقيقه بتضررهما من عاطلين لاتهامهما بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما "بجروح وكدمات متفرقة" ،بسلاح أبيض لخلافات بينهم حول الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى التعدي وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتبين عدم حيازتهما مواد مخدرة، وبمواجهة الظاهر بمقطع الفيديو أقر بإدعائه الكاذب للنيل منهما واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.

