يقدم مصراوي لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمواجهة المرتقبة بين فريقي بيراميدز والزمالك، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، وعمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد شحاتة، وعبد الله السعيد.

الخط الأمامي: خوان بيزيرا، ناصر منسي، وعدي الدباغ.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدورى

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

متابعة مباراة الزمالك وبيراميدز لحظة بلحظة

الدقيقة 1.. انطلاق المباراة

الدقيقة 5: عرضية رائعة من بيزيرا ورأسية من ناصر منسي والأول يضيع على الزمالك أمام بيراميدز

الدقيقة 7: عبدالله السعيد يسدد كرة قوية تمر بجوار مرمي بيراميدز

الدقيقة 9: زلاكة يهدر فرصة هدف أول مؤكد لـ بيراميدز أمام الزمالك بعد أسيست عالمي من ناصر ماهر.

الدقيقة 17: هجمة لصالح الزمالك وانطلاقة من عبد الله السعيد لكن دفاع بيراميدز

الدقيقة 21: سقوط فيستون ماييلي بعد تدخل قوي من الونش لكن الحكم يشير بمواصلة اللعب.