أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عن استمرار التحركات العسكرية الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد حدة التوترات بين إيران وأمريكا.

حصار السفن في حرب إيران وأمريكا

وأوضحت "سنتكوم"، أن القوات الأمريكية العاملة في المنطقة قد تمكنت، حتى اللحظة، من إعادة توجيه 33 سفينة بحرية، وذلك منذ بداية فرض الحصار على طهران والذي يعكس طبيعة العلاقة المتوترة بين إيران وأمريكا.

وفي سياق هذه التحركات المستمرة، تبحر في الوقت الراهن حاملة الطائرات من طراز نيميتز "جورج بوش" في المحيط الهندي، لتمارس مهامها ضمن منطقة المسؤولية المحددة لها.

حاملات الطائرات في حرب إيران وأمريكا

وعلى صعيد متصل بخطط الانتشار التي تبرز في حرب إيران وأمريكا، تتواصل عمليات الطيران العسكري على مدار ساعات الليل والنهار على متن الحاملة "جيرالد فورد"، والتي تُصنف كأكبر حاملة طائرات في العالم.

وتواصل مجموعة فورد الضاربة تنفيذ مهام عملها الاستراتيجية في مياه البحر الأحمر، بهدف دعم عمليات الأمن البحري ضمن نطاق عمليات الأسطول الخامس الأمريكي.

وتشهد أرجاء منطقة الشرق الأوسط انتشارا واسعا للجنود، والبحارة، ومشاة البحرية، وأفراد القوة الجوية، إلى جانب أفراد خفر السواحل الأمريكيين.