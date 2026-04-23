مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

"تغيير وحيد".. الزمالك بالقوة الضاربة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

07:04 م 23/04/2026 تعديل في 07:14 م

معتمد جمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وشهد تشكيل الزمالك في مواجهة اليوم تغيير وحيد عن التشكيل الأخير الذي خاض به مباراة شباب بلوزداد بالكونفدرالية الإفريقية، وهو مشاركة محمود حمدي الونش بدلاً من الدفع بمحمود بنتائج أساسياً في اللقاء.

تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز


وجاء التشكيل الأساسي للأبيض على النحو التالي:


في حراسة المرمى يتواجد مهدي سليمان، بينما يقود خط الدفاع كل من أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، وعمر جابر.


وفي خط الوسط، يعتمد الجهاز الفني على الثلاثي محمد إسماعيل، محمد شحاتة، وعبد الله السعيد.


أما في الخط الأمامي، فيقود الهجوم الثلاثي خوان بيزيرا، ناصر منسي، وعدي الدباغ.


دكة بدلاء الزمالك


وعلى مقاعد البدلاء، يتواجد كلاً من محمد عواد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد إبراهيم، أحمد ربيع، محمد السيد، شيكو بانزا، آدم كايد، أحمد شريف، وسيف الجزيري.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

