مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

ثروت سويلم: كلنا ندعم الزمالك ممثل مصر الوحيد في أفريقيا

كتب : محمد خيري

04:06 م 23/04/2026

فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، دعم جميع عناصر الكرة المصرية لنادي الزمالك، قبل خوضه نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، باعتباره ممثل مصر الوحيد في البطولة.

وأوضح سويلم، في تصريحات إذاعية، أن الرابطة تقف خلف الزمالك بشكل كامل من أجل التتويج باللقب القاري، مشيرًا إلى أن بعض تصريحاته السابقة بشأن مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد تم تحريفها، مؤكدًا أنه لم يتم عرض أي طلب رسمي لتأجيل مباريات الفريق بسبب النهائي.

وأضاف أن وصول الزمالك إلى هذه المرحلة يُعد إنجازًا يُحسب له، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها النادي، مشيرًا إلى أن كثيرين من جماهيره لم يتوقعوا بلوغ هذه المكانة خلال الموسم الحالي.

صعوبة تطبيق فكرة دمج الأندية

وتطرق سويلم للحديث عن بعض الملفات التنظيمية، مؤكدًا صعوبة تطبيق فكرة دمج الأندية في ظل وجود قوانين ولوائح تحكم المنظومة الرياضية، إلى جانب الحاجة لآليات واضحة لدعم الأندية الشعبية.

كما أشار إلى أن قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي جاء بموافقة جميع الأندية الـ18، وعلى رأسها الأهلي، موضحًا أن هذا القرار كان استثنائيًا ولن يتكرر مستقبلًا تحت أي ظرف.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود لدعم الأندية المصرية في المشاركات القارية، بما يعزز من مكانة الكرة المصرية على المستوى الإفريقي.

الزمالك ثروت سويلم الكونفدرالية

أحدث الموضوعات

نزيف الخسائر مستمر.. إسرائيل تعلن إصابة 45 عسكريًا جنوب لبنان خلال 48 ساعة
سر اختفاء خامنئي.. نيويورك تايمز: كبار القادة يخافون زيارته والرئيس يعالجه
توقف خدمات البنوك لمدة ساعة الليلة.. ما السبب؟
خناقة "الكاميرات" في دمنهور.. الأمن يضبط سيدة حطمت أجهزة مراقبة جارتها
الخطيب يستقبل الطفل "سليم" صاحب اللقطة الشهيرة بنصف نهائي أفريقيا
أخبار

المزيد

إعلان

