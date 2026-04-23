ثروت سويلم: كلنا ندعم الزمالك ممثل مصر الوحيد في أفريقيا

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، دعم جميع عناصر الكرة المصرية لنادي الزمالك، قبل خوضه نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، باعتباره ممثل مصر الوحيد في البطولة.

وأوضح سويلم، في تصريحات إذاعية، أن الرابطة تقف خلف الزمالك بشكل كامل من أجل التتويج باللقب القاري، مشيرًا إلى أن بعض تصريحاته السابقة بشأن مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد تم تحريفها، مؤكدًا أنه لم يتم عرض أي طلب رسمي لتأجيل مباريات الفريق بسبب النهائي.

وأضاف أن وصول الزمالك إلى هذه المرحلة يُعد إنجازًا يُحسب له، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها النادي، مشيرًا إلى أن كثيرين من جماهيره لم يتوقعوا بلوغ هذه المكانة خلال الموسم الحالي.

صعوبة تطبيق فكرة دمج الأندية

وتطرق سويلم للحديث عن بعض الملفات التنظيمية، مؤكدًا صعوبة تطبيق فكرة دمج الأندية في ظل وجود قوانين ولوائح تحكم المنظومة الرياضية، إلى جانب الحاجة لآليات واضحة لدعم الأندية الشعبية.

كما أشار إلى أن قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي جاء بموافقة جميع الأندية الـ18، وعلى رأسها الأهلي، موضحًا أن هذا القرار كان استثنائيًا ولن يتكرر مستقبلًا تحت أي ظرف.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود لدعم الأندية المصرية في المشاركات القارية، بما يعزز من مكانة الكرة المصرية على المستوى الإفريقي.