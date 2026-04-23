مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

الخطيب يستقبل الطفل "سليم" صاحب اللقطة الشهيرة بنصف نهائي أفريقيا

كتب : هند عواد

03:39 م 23/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الطفل سليم (2)
  • عرض 10 صورة
    الخطيب يستقبل الطفل سليم (4)
  • عرض 10 صورة
    الطفل سليم وأسرته (1)
  • عرض 10 صورة
    الطفل سليم وأسرته (2)
  • عرض 10 صورة
    الخطيب يستقبل الطفل سليم (2)
  • عرض 10 صورة
    الخطيب يستقبل الطفل سليم (3)
  • عرض 10 صورة
    الطفل سليم (1)
  • عرض 10 صورة
    الطفل سليم (3)
  • عرض 10 صورة
    الخطيب يستقبل الطفل سليم (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الطفل سليم أسامة، الذي خطف الأنظار في نصف نهائي كأس أفريقيا للكرة الطائرة سيدات.

من هو الطفل سليم أسامة؟

خطف الطفل سليم الأنظار في نصف نهائي أفريقيا للكرة الطائرة سيدات، عندما كان الفريق متأخرا في الشوط الأول، فظهر سليم متفاعلا في المدرجات، حتى حول الفريق تأخره لتقدم.

وتأهل فريق السيدات بالنادي الأهلي لنهائي أفريقيا للكرة الطائرة، بعد الفوز على قرطاج التونسي ، بنتيجة 3-1.

وكان الأهلي متأخرا في الشوط الأول بنتيجة 25-20، لكنه نجح في الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-22، والشوط الثالث بنتيجة 25-16، والشوط الرابع 25-22.

وبعد حسم الأهلي تأهله إلى النهائي، التقطت عدسات الكاميرات الطفل سليم في المدرجات وهو يصرخ محتفلا بريمونتادا سيدات الأحمر.

الخطيب يستقبل الطفل سليم

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا من استقبال الخطيب للطفل سليم، أثناء استقباله في مقر النادي، وعلق: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي يستقبل الطفل سليم أسامة وعائلته بمقر النادي بالجزيرة".

الخطيب الأهلي الطفل سليم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ذبح مراته وهي بتصلي .. الإعدام نهاية "عامل القناطر" على طبلية عشماوي
ذبح مراته وهي بتصلي .. الإعدام نهاية "عامل القناطر" على طبلية عشماوي
أول تحرك من الفتح السعودي تجاه جوميز بعد تلميحات مفاوضات الأهلي
أول تحرك من الفتح السعودي تجاه جوميز بعد تلميحات مفاوضات الأهلي
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
بديلًا لهرمز.. السعودية ترفض مشروع ممر نفطي عبر إسرائيل
بديلًا لهرمز.. السعودية ترفض مشروع ممر نفطي عبر إسرائيل
رئيس الوزراء: اجتماع قريب لحسم ترشيد الاستهلاك واستمرار العمل عن بُعد
رئيس الوزراء: اجتماع قريب لحسم ترشيد الاستهلاك واستمرار العمل عن بُعد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

