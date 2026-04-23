الخطيب يستقبل الطفل "سليم" صاحب اللقطة الشهيرة بنصف نهائي أفريقيا

استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الطفل سليم أسامة، الذي خطف الأنظار في نصف نهائي كأس أفريقيا للكرة الطائرة سيدات.

من هو الطفل سليم أسامة؟

خطف الطفل سليم الأنظار في نصف نهائي أفريقيا للكرة الطائرة سيدات، عندما كان الفريق متأخرا في الشوط الأول، فظهر سليم متفاعلا في المدرجات، حتى حول الفريق تأخره لتقدم.

وتأهل فريق السيدات بالنادي الأهلي لنهائي أفريقيا للكرة الطائرة، بعد الفوز على قرطاج التونسي ، بنتيجة 3-1.

وكان الأهلي متأخرا في الشوط الأول بنتيجة 25-20، لكنه نجح في الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-22، والشوط الثالث بنتيجة 25-16، والشوط الرابع 25-22.

وبعد حسم الأهلي تأهله إلى النهائي، التقطت عدسات الكاميرات الطفل سليم في المدرجات وهو يصرخ محتفلا بريمونتادا سيدات الأحمر.

الخطيب يستقبل الطفل سليم

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا من استقبال الخطيب للطفل سليم، أثناء استقباله في مقر النادي، وعلق: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي يستقبل الطفل سليم أسامة وعائلته بمقر النادي بالجزيرة".

اقرأ أيضًا:

