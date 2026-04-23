بدء إنشاء 8 دورانات مرورية جديدة أسفل مسار مترو الإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

06:40 م 23/04/2026

المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ أعمال فتح دورانات مرورية جديدة أسفل مسار المترو؛ لربط الاتجاهين القبلي والبحري بنطاق حي المنتزه أول، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، لتعزيز السيولة المرورية والحد من التكدسات بمحاور شرق المدينة.

8 دورانات لربط شرق الإسكندرية

وتستهدف الخطة المتكاملة، التي جرى إعدادها بالتنسيق بين كلية الهندسة وإدارة المرور ومديرية الطرق، تنفيذ 8 دورانات في المسافة من منطقة فيكتوريا حتى المندرة.
وتتضمن الخطة إنشاء 5 دورانات بنطاق حي المنتزه أول، و3 دورانات بنطاق حي المنتزه ثان، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المحاور العرضية مثل شارعي إسكندر إبراهيم وخليل حمادة.

تخفيف الضغط عن سيدي بشر ومحور 45

وشملت المرحلة الأولى البدء الفعلي في تنفيذ دورانين بمنطقة سيدي بشر قبلي؛ الأول بعد شارع القاهرة بمسافة 100 متر (أمام شارع 60)، والثاني أمام شارع 65 (هدى الإسلام).
وتهدف هذه التعديلات المرورية إلى تخفيف الضغط بشكل عرضي عن محور 45 ومزلقان سيدي بشر، وتحقيق انسيابية في حركة المركبات بين المناطق السكنية والخدمية.

رفع كفاءة البنية التحتية للطرق

وتأتي هذه الأعمال ضمن استراتيجية المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية، وخلق محاور بديلة تحد من الاختناقات المرورية الدائمة.

وأكدت المحافظة أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات الفنية لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية المرجوة بنطاق أحياء شرق الإسكندرية.

IMG-20260423-WA0011IMG-20260423-WA0012

