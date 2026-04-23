تعويض العملاء.. العتال: تسعير العقارات كان مرتفعًا وإعادة التصحيح ضرورة

كتب : محمد عبدالناصر

08:45 م 23/04/2026

المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال

أكد المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال القابضة، أن تسعير العقارات خلال العامين الماضيين لم يكن دقيقًا، وهو ما أدى إلى تباطؤ حاد في المبيعات وتراجع وتيرة التطوير بالمشروعات العقارية.

وأوضح "العتال" أن التسعير كان يعتمد حينها على توقعات بارتفاع كبير في تكاليف التنفيذ ومواد البناء وزيادة أسعار الفائدة، دون وضوح اتجاهات السوق.

وشدد على ضرورة إجراء تصحيح قوي لآليات تسعير العقارات في المرحلة الحالية، إلى جانب إعادة النظر في مدد التسليم وخطط السداد المقدمة للعملاء، بما يحقق توازنًا في السوق ويدعم استقرار القطاع العقاري.

وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل في معالجة أوضاع بعض العملاء من خلال تقديم حزم تعويضية شملت إعادة تسعير الوحدات، وتقديم باقات تشطيب، وزيادة مساحات بعض الوحدات، بالإضافة إلى مد فترات التقسيط، لافتًا إلى أن وحدات كانت تُباع بسعر 16 مليون جنيه تم إعادة تسعيرها لتصل إلى 13 مليون جنيه.

وأكد أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ في الأعمال الإنشائية بمشروعها “101” في مدينة مستقبل سيتي، مؤكدًا الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الشفافية في التنفيذ.

وأوضح أن المشروع يمتد على مساحة 101 فدان، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية به نحو 20% حتى الآن.

وأضاف أن المشروع يستهدف ضخ استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم طرح 500 وحدة للبيع ضمن المرحلة الأولى، إلا أن الطلب ارتفع ليصل إلى نحو 1500 حجز، فيما قررت الشركة الاكتفاء بطرح 500 وحدة فقط في هذه المرحلة لضمان الحفاظ على خطتها التسويقية والتنفيذية.

