إعلام عبري: إسرائيل لم تشن هجوما على إيران

كتب : وكالات

08:27 م 23/04/2026

انفجارات في طهران

أكد مصدر أمني إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل لم تشن هجوما على إيران.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر في جيش الاحتلال، أن إسرائيل لم تهاجم إيران في الوقت الحالي.

في المقابل، أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجارات متزامنة مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مناطق متفرقة بالعاصمة طهران، بهدف التصدي لأهداف معادية.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جاهزية جيش الاحتلال لبدء استئناف الحرب مع إيران، مؤكدًا وجود خطط لتوجيه ضربات قوية تستهدف مواقع حساسة داخل العاصمة طهران.

