مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

بالقوة الضاربة.. يوريسيتش يعلن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

07:05 م 23/04/2026

بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في ثالث جولات المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أحمد توفيق - كريم حافظ - محمود مرعي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - مروان حمدي

الزمالك الدوري المصري بيراميدز

بالصور| رانيا يوسف تستمتع بإجازتها في إسبانيا من متحف دالي
زووم

بالصور| رانيا يوسف تستمتع بإجازتها في إسبانيا من متحف دالي
مدبولي: 204 مصانع تعمل و173 تحت الإنشاء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أخبار مصر

مدبولي: 204 مصانع تعمل و173 تحت الإنشاء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس
حرب إيران.. الدفاعات الجوية تتعامل مع أهداف معادية فوق طهران
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. الدفاعات الجوية تتعامل مع أهداف معادية فوق طهران
بدء إنشاء 8 دورانات مرورية جديدة أسفل مسار مترو الإسكندرية
أخبار المحافظات

بدء إنشاء 8 دورانات مرورية جديدة أسفل مسار مترو الإسكندرية

