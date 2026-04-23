أعلن الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في ثالث جولات المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أحمد توفيق - كريم حافظ - محمود مرعي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - مروان حمدي