أفاد موقع القناة 13 الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة نقلت شحنات من القنابل والصواريخ إلى منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب القناة العبرية، تستعد إسرائيل والولايات المتحدة لجولة جديدة من القتال ضد إيران، في ظل جمود المفاوضات بين الجانبين ورفض طهران المشاركة في المحادثات.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن شحنة جوية وصلت إلى المنطقة، لافتة إلى أن الجيش الأمريكي يقوم بنقل شحنات من القنابل والصواريخ إليها.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنه في ضوء هذه التطورات، عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اجتماعا محدودا لتقييم الوضع مع كبار قادة المؤسسة الأمنية مساء اليوم الخميس.