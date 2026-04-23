إعلان

إعلام عبري: أمريكا تنقل شحنات من القنابل والصواريخ إلى المنطقة

كتب : وكالات

08:32 م 23/04/2026

طائرة عسكرية أمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد موقع القناة 13 الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة نقلت شحنات من القنابل والصواريخ إلى منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب القناة العبرية، تستعد إسرائيل والولايات المتحدة لجولة جديدة من القتال ضد إيران، في ظل جمود المفاوضات بين الجانبين ورفض طهران المشاركة في المحادثات.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن شحنة جوية وصلت إلى المنطقة، لافتة إلى أن الجيش الأمريكي يقوم بنقل شحنات من القنابل والصواريخ إليها.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنه في ضوء هذه التطورات، عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اجتماعا محدودا لتقييم الوضع مع كبار قادة المؤسسة الأمنية مساء اليوم الخميس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا إيران وإسرائيل نتنياهو

إعلان

إعلان

