مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فالنسيا

1 1
22:00

ألافيس

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليدز يونايتد

3 0
18:30

نورويتش سيتي

الدوري الإيطالي

جنوى

2 1
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

1 0
21:45

إنتر ميلان

جميع المباريات

رابطة الأندية المحترفة تعلن قائمة المرشحين لأفضل هدف في الجولة 21 بالدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

10:52 م 08/03/2026
  • عرض 3 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 3 صورة
    إمام عاشور

كشفت رابطة الأندية المحترفة عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للرابطة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يستعرض أبرز أهداف الجولة، من بينها هدف إمام عاشور مع الأهلي أمام المقاولون العرب وهدف ناصر منسي مع الاتحاد السكندري.

بجانب بابي بادجي لاعب سموحة الذي سجل هدفاً مميزاً أمام مودرن سبورت، إضافة إلى هدف صلاح محسن مع المصري أمام الإسماعيلي.

وشهدت الجولة الحادية والعشرين فوز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

رابطة الأندية المحترفة الأهلي الزمالك إمام عاشور ناصر منسي

