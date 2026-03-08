"ولا عيب ولا حرام".. أحمد الطيب يثير الجدل بشأن تجنيس خوان بيزيرا

بعد قرار معتمد جمال.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي في الدوري

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما

كشفت رابطة الأندية المحترفة عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للرابطة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يستعرض أبرز أهداف الجولة، من بينها هدف إمام عاشور مع الأهلي أمام المقاولون العرب وهدف ناصر منسي مع الاتحاد السكندري.

بجانب بابي بادجي لاعب سموحة الذي سجل هدفاً مميزاً أمام مودرن سبورت، إضافة إلى هدف صلاح محسن مع المصري أمام الإسماعيلي.

وشهدت الجولة الحادية والعشرين فوز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.