إعلان

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

11:39 ص 09/03/2026

أسعار الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36560.75 جنيه، بتراجع 314.25 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38226.38 جنيه، بتراجع 123.62 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3972.32 جنيه، بزيادة 209.16 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر حديد عز سعر الأسمنت سعر الحديد الاستثماري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
شئون عربية و دولية

إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
رياضة عربية وعالمية

23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
هل يؤثر صيام رمضان على البشرة؟.. دكتورة جلدية وليزر توضح
أخبار وتقارير

هل يؤثر صيام رمضان على البشرة؟.. دكتورة جلدية وليزر توضح
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
أخبار مصر

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
أبرزهم المنشاوي والصياد ونعينع.. خريطة تلاوات قرآن المغرب بالإذاعة في العشر
أخبار مصر

أبرزهم المنشاوي والصياد ونعينع.. خريطة تلاوات قرآن المغرب بالإذاعة في العشر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة