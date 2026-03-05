إعلان

فرنسا تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في الشرق الأوسط

كتب : أحمد جمعة

12:44 م 05/03/2026

أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، الخميس، أن فرنسا سمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في الشرق الأوسط، في خطوة من المتوقع أن تعزز قدرات واشنطن في إطار الحرب المشتركة مع إسرائيل ضد إيران منذ السبت الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حمل، إيران المسؤولية الأساسية عن تدهور الوضع الإقليمي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه أصدر أوامر بإرسال حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح ماكرون أن الحاملة سترافقها فرقاطات وأساطيل بحرية فرنسية، مع نشر طائرات "رافال" وأنظمة دفاع جوي ورادارات جوية لتعزيز القدرات البحرية لفرنسا، في خطوة ستستمر خلال الأيام المقبلة.

كما أعلن عن إرسال أنظمة دفاعية إلى قبرص كإجراء احترازي لمواجهة أي تطورات محتملة.

