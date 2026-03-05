إعلان

سريلانكا تدرس الإجراءات بعد طلب سفينة إيرانية ثانية دخول مياهها الإقليمية

كتب : وكالات

12:50 م 05/03/2026

علم سريلانكا

قالت حكومة سريلانكا، الخميس، إنها "تدرس الإجراءات المناسبة" بعد أن طلبت سفينة إيرانية ثانية دخول مياهها الإقليمية، وذلك بعد يوم من تعرض الفرقاطة الإيرانية دينا، لهجوم من قبل غواصة أمريكية قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة.

وأضافت أن السفينة تنتظر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسريلانكا لكنها خارج المياه الإقليمية، وقد طلبت مساعدة طارئة.

وكانت السلطات السريلانكية قد أعلنت الأربعاء، أنها عثرت على أكثر من 80 جثة من بحارة الفرقاطة الإيرانية الذين قضوا في الهجوم، بينما يتلقى طاقم السفينة المصابة العلاج، وأكدت المصادر الطبية أن إصاباتهم ليست خطيرة.

ومن المقرر أن تُجرى التحقيقات في جثث البحارة الإيرانيين الـ84، بينما كانت السفينة المتضررة في طريقها إلى إيران بعد مشاركتها في تمرين بحري قرب فيساخاباتنام.

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج سريلانكا

