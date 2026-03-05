إعلان

طقس الساعات المقبلة.. أجواء دافئة وأمطار خفيفة على هذه المناطق

كتب : أحمد الجندي

12:46 م 05/03/2026

درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 5 مارس 2026 والظواهر الجوية المتوقعة.

وأوضحت الهيئة أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أنه سيسود طقس مائل للدفء إلى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلاً مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.
