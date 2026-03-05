4 مواجهات حاسمة.. ماذا ينتظر الزمالك خلال شهر مارس؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض 4 مباريات حاسمة في مشواره بالدوري المصري والكونفدرالية الإفريقية، خلال شهر مارس الحالي.

الزمالك في الدوري والكونفدرالية

ينافس الزمالك في الوقت الحالي على بطولتين، هما الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد توديع كأس مصر من دور الـ16 بالهزيمة من سيراميكا كليوباترا.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ليضرب موعدا مع أوتوهو الكونغولي، بعد تصدر مجموعته.

مباريات الزمالك في مارس

يواجه الزمالك الاتحاد السكندري، مساء الجمعة المقبل، وبعدها يواجه إنبي يوم الأربعاء، في ختام الدور الأول من الدوري المصري، وفي حالة فوز الفريق سيواصل صدارة البطولة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراتي أوتوهو الكونغولي، يومي 14 و20 مارس، وفي حالة الفوز يحسم تأهله إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

