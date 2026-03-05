إعلان

قرار من الاقتصادية بشأن أحمد رجب في اتهامه بسب رجل أعمال

كتب : أحمد عادل

12:44 م 05/03/2026

محكمة القاهرة الاقتصادية

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الإعلامي أحمد رجب، في القضية المتهم فيها بسب وقذف أحد رجال الأعمال، إلى جلسة 12 مارس الجاري.

وكانت أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية، المتهم أحمد رجب، للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامه بسب وقذف رجل أعمال.

ووفقًا لأمر الإحالة، يواجه المتهم عدة اتهامات، من بينها السب والقذف، وتعمد الإزعاج، فضلًا عن التعدي على مبادئ وقيم المجتمع، وذلك على خلفية ما نُسب إليه من وقائع جرى التحقيق بشأنها.

تأجيل محاكمة محكمة القاهرة الاقتصادية الإعلامي أحمد رجب رجل أعمال

