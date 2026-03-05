مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

كتب : يوسف محمد

05:00 ص 05/03/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب اليوم الخميس، في إطار منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

ويطمح المارد الأحمر في استعادة سكة الانتصارات، في بطولة الدوري المصري، بعدما وقع في فخ التعادل في الجولة الماضية، أمام زد بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره المقاولون العرب غدا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

ويستضيف ملعب المقاولون العرب، مباراة المارد الأحمر أمام المقاولون العرب، في الجولة الـ21 بالدوري المصري الممتاز.

نتيجة آخر مباراة جمعت بين الأهلي والمقاولون العرب

وبالعودة إلى نتيجة آخر مباراة جمعت بين النادي الأهلي والمقاولون العرب، فإننا نجد أنها تعود إلى ديسمبر الماضي، حينما تواجه الفريقين معا ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وانتهت المباراة الأخيرة التي جمعت بين النادي الأهلي والمقاولون العرب، لصالح الأخير بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

